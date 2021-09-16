В Сумах за неделю число заболевших коронавирусом выросло на треть Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю заболело 543 сумчанина, что на 33% больше. Чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 42 ребенка и 4 медработника. За неделю зафиксировано 8 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (на предыдущей неделе было 6). За неделю выздоровело 152 пациента, среди ни 7 детей и 3 медработника. Всего выздоровели 96% больных.

На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 36 786 человек, среди них 4% - 1550 - дети до 18 лет. 94% из них на сегодня уже выздоровело. 86 детей продолжают лечение. Заболело 1473 медработника, 99% выздоровели, 7 продолжают лечение, 7 умерло.

Всего зарегистрировано 533 летальных случая. Это 1,4% от заболевших.