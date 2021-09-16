В Сумах растет число стационарных больных коронавирусом Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 130 взрослых, всего 137 человек (на 51 больше, чем неделей ранее). В том числе в 5-й горбольнице лечится 96 человек (+48), в том числе 34 на кислородной поддержке, 8 в отделении интенсивной терапии, 4 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 34 больных (+10), в том числе 1 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В детской больнице 7 пациентов с подтверждённым диагнозом (-7), 1 в отделении интенсивной терапии c коронавирусной инфекцией и 4 с другой инфекционной патологией. Также 88 человек (+17) с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 173 свободных коек для взрослых (-58), и 108 для детей (+7), - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 40 (+14), 4 в отделении интенсивной терапии, 2 на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 53 пациентов (+28), 3 в отделении интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.