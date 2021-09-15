В Сумах вакцинировано от коронавируса 41% взрослого населения

По ее словам, за последнее время динамика вакцинации в городе замедлилась, несмотря на то, что центры вакцинации работают и в будние, и в рабочие дни. В Сумской области проведено 352 766 прививок, завершили вакцинацию 158 048 человек. В городе проведено 165 070 прививок, вакцинировано на сегодня 41% от всего взрослого населения. За последнюю неделю проведено 8956 прививок (за предыдущую неделю - 11 498).
На Сумщине 14 учреждений общего среднего образования перешли на дистанционное обучение 23 сентября....
Все пациенты, которые сейчас в больницах Сумщины подключены к аппарату ИВЛ, были не вакцинированы против COVID-19....
Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии....
В Конотопском районе полностью вакцинированы 7 учебных заведений, в Ахтырском - 1, Роменском - 7, Сумском - 2, Шосткинском -...
С 16 сентября прекращает свою работу Центр вакцинации на базе ТЦ "Эпицентр"....