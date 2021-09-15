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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:22361

В Сумах вакцинировано от коронавируса 41% взрослого населения

Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последнее время динамика вакцинации в городе замедлилась, несмотря на то, что центры вакцинации работают и в будние, и в рабочие дни. В Сумской области проведено 352 766 прививок, завершили вакцинацию 158 048 человек. В городе проведено 165 070 прививок, вакцинировано на сегодня 41% от всего взрослого населения. За последнюю неделю проведено 8956 прививок (за предыдущую неделю - 11 498).

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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