В Сумах вакцинировано от коронавируса 41% взрослого населения Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последнее время динамика вакцинации в городе замедлилась, несмотря на то, что центры вакцинации работают и в будние, и в рабочие дни. В Сумской области проведено 352 766 прививок, завершили вакцинацию 158 048 человек. В городе проведено 165 070 прививок, вакцинировано на сегодня 41% от всего взрослого населения. За последнюю неделю проведено 8956 прививок (за предыдущую неделю - 11 498).