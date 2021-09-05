На Сумщину надвигается скандинавский антициклон

Ожидается несколько холоднее обычной, преимущественно сухая погода.
27 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +10 .. + 15 °С.
28-29 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2 .. + 7 °С, днем +9 .. + 14 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 18 и 19 сентября, в Сумах ожидается прохладная и дождливая погода....
В ближайшие дни на Сумщине под влиянием антициклона ожидается сухая, солнечная погода, заморозки отступят, дневная температура повысится почти до летних...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
В начале новой недели погода в Сумской формироваться под влиянием антициклона....