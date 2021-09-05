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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:41349

На Сумщину надвигается скандинавский антициклон

На следующей неделе погода Сумщины будет формироваться под влиянием скандинавского антициклона, который принесет прохладный, сухой воздух.

Ожидается несколько холоднее обычной, преимущественно сухая погода.

27 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +10 .. + 15 °С.

28-29 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2 .. + 7 °С, днем +9 .. + 14 °С.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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