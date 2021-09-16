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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:44174

В Шостке ночью «Мазда» попала в ДТП: водитель сбежал

ДТП произошло сегодня, 26 сентября, ночью по улице Свободы, возле школы №11.

По информации Шосткинского районного управления полиции, во время патрулирования в городе сотрудники группы реагирования патрульной полиции около 4:30 утра заметили автомобиль Мазда-626. Он въехал в бордюр и был поврежден. Водителя нигде не было, пишет Шостка.инфо.

По номерам авто полиция установила владельца транспорта. Но тот отметил, что за рулем был не он.

Автомобиль эвакуировали на площадку временного хранения транспортных средств Шосткинского районного управления полиции. Водителя разыскивают.

Пострадали ли люди - пока не известно. В больницу пострадавшие в результате ДТП не обращались, механические повреждения только у автомобиля.

Право Дтп
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