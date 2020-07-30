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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Выборы мэра в Бурыни: на участки не привезли бюллетени

В Бурыни 26 сентября должны состояться выборы городского головы.

Однако на участки не привезли бюллетени. Об этом сообщили на избирательном участке №60, который находится в школе № 3.

Участок открылся вовремя, но выборы не происходят. Люди приходят на участок, и идут не проголосовав.

Выбирать должны мэра. Зарегистрированы на выборы 3 кандидата, пишет Суспільне.

Политика Бурынь Выборы
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