Выборы мэра в Бурыни: на участки не привезли бюллетени

Однако на участки не привезли бюллетени. Об этом сообщили на избирательном участке №60, который находится в школе № 3.
Участок открылся вовремя, но выборы не происходят. Люди приходят на участок, и идут не проголосовав.
Выбирать должны мэра. Зарегистрированы на выборы 3 кандидата, пишет Суспільне.
В течение предвыборной кампании и в день проведения местных выборов полиция области зафиксировала ряд противоправных действий, которые прямо или косвенно...
Сегодня, 22 сентября, в Сумах в помещении Главного управления Национальной полиции области состоялись занятия Гражданской сети ОПОРА для работников следственных...
Самовыдвиженец Алексей Оскер стал первым кандидатом в народные депутаты по 208 округу в Бахмаче на Черниговщине, которого зарегистрировала Центральная избирательная...
Центральная избирательная комиссии приняла решение о проведении выборов депутатов районных советов 25 октября....
У жовтні 2020 року відбудуться місцеві вибори. Ми будемо обирати депутатів міської та обласної рад, а також очільників міст....