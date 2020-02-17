На Сумщине прогнозируют порывы ветра

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице - берегитесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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