В Сумах пенсионер на авто врезался в электроопору

Предварительно установлено, что 71-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Хюндай, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой на обочине дороги.
В результате водителя с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Сейчас в полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сегодня, около 17.00 на ул. Роменской в Сумах случилось ДТП с участием автомобиля Hyundai....
Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября около 21.50 на автодороге Киев-Ковель, вблизи с. Леток на Житомирщине. В результате наезда автомобилем погибла...
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в которой травмировался несовершеннолетний мотоциклист....
На улице Героев Крут 19-летняя сумчанка попала под колеса автомобиля....
Полицейские Глухова выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух несовершеннолетних....