В Сумах пенсионер на авто врезался в электроопору Происшествие произошло 25 сентября, около 16.30, на улице Роменской в Сумах.

Предварительно установлено, что 71-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Хюндай, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой на обочине дороги.

В результате водителя с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Сейчас в полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.