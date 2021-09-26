На Сумщине еще 178 человек подхватили коронавирус

По состоянию на 26 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1405 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 565 человек, из них за минувшие сутки - 20 (Сумской р-н – 19, Шосткинский р-н - 1).
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