На Сумщине еще 178 человек подхватили коронавирус COVID-19 подтвердили у 178 человек (Ахтырский р-н - 83, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 73, Шосткинский р-н - 21).

По состоянию на 26 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1405 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 565 человек, из них за минувшие сутки - 20 (Сумской р-н – 19, Шосткинский р-н - 1).