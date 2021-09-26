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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 178 человек подхватили коронавирус

COVID-19 подтвердили у 178 человек (Ахтырский р-н - 83, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 73, Шосткинский р-н - 21).

По состоянию на 26 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1405 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 565 человек, из них за минувшие сутки - 20 (Сумской р-н – 19, Шосткинский р-н - 1).

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Общество Коронавирус
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