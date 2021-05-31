Сумские тхеквондистки снова в призах 25 сентября в Харькове прошёл Всеукраинский турнир по тхеквондо «Харьковская битва».

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов в 37 командах из 10 областей.

Сумщину представляли 6 спортсменов ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и ДЮСШ «Авангард».

Победительницами стали Лиза Мяснянкина и Влада Редька. Бронзовыми призерками - Лера Удовиченко, Даша Склярова и Лера Кривошей.

В шаге от медали остановился Денис Авраменко (это были его дебютные соревнования на выезде).

Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.