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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:12144

Сумские каратисты отличились в Харькове

Сегодня, 25 сентября, в Харькове прошел Открытый чемпионат Харьковский области по каратэ.

В турнире приняли участие 311 спортсменов из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Спортсмены сумского клуба «Прогресс» привезли домой 8 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых наград. Этот результат вывел нашу команду на третье место в общем медальном зачете.

Подготовили спортсменов тренеры Игорь Угнич, Андрей Буглак, Андрей Панченко, Валентин Забара и Станислав Сердюк.

Спорт Каратэ
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