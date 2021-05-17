Сумские каратисты отличились в Харькове Сегодня, 25 сентября, в Харькове прошел Открытый чемпионат Харьковский области по каратэ.

В турнире приняли участие 311 спортсменов из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Спортсмены сумского клуба «Прогресс» привезли домой 8 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых наград. Этот результат вывел нашу команду на третье место в общем медальном зачете. Подготовили спортсменов тренеры Игорь Угнич, Андрей Буглак, Андрей Панченко, Валентин Забара и Станислав Сердюк.