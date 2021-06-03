В Сумах создадут мурал в честь Владимира Голубничего В Сумах создадут художественную инсталляцию (мурал) в честь Почетного гражданина города Сумы, кавалера ордена Международного олимпийского комитета, двукратного олимпийского чемпиона Владимира Голубничего.

Заниматься этим вопросом отдел по делам молодежи и спорта.

На создание мурала направят средства из бюджета Сумской городской территориальной громады в сумме 49,5 тыс. грн.

О месте пока ничего неизвестно.