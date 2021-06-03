В Сумах создадут мурал в честь Владимира Голубничего

Заниматься этим вопросом отдел по делам молодежи и спорта.
На создание мурала направят средства из бюджета Сумской городской территориальной громады в сумме 49,5 тыс. грн.
О месте пока ничего неизвестно.
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