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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:17232

В Сумах создадут мурал в честь Владимира Голубничего

В Сумах создадут художественную инсталляцию (мурал) в честь Почетного гражданина города Сумы, кавалера ордена Международного олимпийского комитета, двукратного олимпийского чемпиона Владимира Голубничего.

Заниматься этим вопросом отдел по делам молодежи и спорта.

На создание мурала направят средства из бюджета Сумской городской территориальной громады в сумме 49,5 тыс. грн.

О месте пока ничего неизвестно.

Спорт Владимир Голубничий Мурал
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