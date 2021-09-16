В Шостке полицейские доставили домой старушку, которая потерялась в городе Замерзшую пожилую женщину со странным поведением заметили на улице Черниговской в Шостке прохожие, которые и вызвали к ней медиков.

Женщина не смогла назвать своего адреса проживания, поэтому к розыску ее родственников присоединились сотрудники полиции.

Прибыв на указанное место, сотрудники группы реагирования патрульной полиции пытались расспросить старушку о ее месте жительства и родственниках, однако она на вопросы не отвечала

Отогревшись, гражданка таки назвала адрес. Правоохранители проверили информацию и выяснили - женщина живет в другой квартире, чем указала. С помощью соседей удалось установить ее точное место жительства.

Пенсионерку доставили домой. Выяснилось, что 76-летняя госпожа живет сама, поэтому присматривать за ней правоохранители попросили неравнодушного соседку.

Полицейские благодарят прохожим за неравнодушие и просят граждан не проходить мимо человека, который удивляет окружающих своим непонятным поведением. Если видно, что этот человек нуждается в помощи, вызовите полицию. Возможно, вы спасете кому-то жизнь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.