В Ромнах полицейские поймали веловора Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции оперативно установили вора велосипедов и вернули владельцу его транспорт.

К работникам Роменского районного отдела полиции поступило сообщение от 54-летней жительницы города. Женщина объяснила, что около в 19:30 к ней заехал знакомый. Свой велосипед он оставил на улице возле дома. Когда мужчина вышел, то своего транспорта не нашел.

Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции провели проверку и получили информацию о предполагаемом злоумышленнике. Мужчину проверили и, как оказалось не зря. Злоумышленником оказался 50-летний житель города, который похищенное спрятал на балконе и уже начал его разбирать на запчасти.

В полиции относительно роменчанина открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители еще раз советуют гражданам не оставлять без присмотра свой двухколесный транспорт на улицах, возле домов, в подъездах и других общественных местах. А при необходимости это сделать, обязательно принимать все необходимые меры по безопасному его хранению, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.