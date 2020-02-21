Сотрудники полиции Шостки разыскали двух пенсионерок, которые заблудились в лесу

Происшествие произошло 24 сентября. Около 18 часов в полицию позвонила одна из женщин, которые потерялись в лесу. Последняя просила о помощи.
По словам 83-летней жительницы Шостки, они с напарницей, которой 65 лет, находятся в лесу между селами Крупец и Ивот, однако дорогу к населенным пунктам найти самостоятельно не могут.
Сотрудники полиции Шостки сразу развернули поисковую операцию, которая длилась несколько часов: правоохранители, поддерживая постоянную телефонную связь с женщиной, ездили лесными дорогами с включенной сиреной и проблесковыми маячками, чтобы заблудшие смогла их услышать и увидеть.
Принятые меры дали свой положительный результат - мокрые и утомлении поклонницы тихой охоты вышли-таки к полицейским. Их пригласили в служебный автомобиль и отвезли домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Чтобы подобных ситуаций случалось, как можно меньше, полицейские оказывают граждан несколько советов:
- никогда не идите в лес в одиночестве;
- перед тем, как отправиться на тихую охоту, позаботьтесь о полном заряде мобильного телефона. В случае необходимости вы всегда сможете позвонить родным или в экстренные службы и сообщить приблизительное расположение;
- отдайте предпочтение ярким цветам одежды! Так заблудившегося легче заметить во время поиска;
- идя в лес, прихватите с собой воду и легкий перекус;
- непременно сообщите родных или знакомых, куда идете и когда планируете вернуться;
- если вы все-таки потерялись, не тяните до наступления темноты, пытаясь найти дорогу домой самостоятельно. Если это не удается - звоните на 101 или 102. Специалисты вам помогут. И чем больше информации вы им предоставите, тем быстрее вас найдут.
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