Сотрудники полиции Шостки разыскали двух пенсионерок, которые заблудились в лесу Несколько часов длился розыск двух пожилых жительниц Шостки, которые ушли в лес за грибами и заблудились.

Происшествие произошло 24 сентября. Около 18 часов в полицию позвонила одна из женщин, которые потерялись в лесу. Последняя просила о помощи.

По словам 83-летней жительницы Шостки, они с напарницей, которой 65 лет, находятся в лесу между селами Крупец и Ивот, однако дорогу к населенным пунктам найти самостоятельно не могут.

Сотрудники полиции Шостки сразу развернули поисковую операцию, которая длилась несколько часов: правоохранители, поддерживая постоянную телефонную связь с женщиной, ездили лесными дорогами с включенной сиреной и проблесковыми маячками, чтобы заблудшие смогла их услышать и увидеть.

Принятые меры дали свой положительный результат - мокрые и утомлении поклонницы тихой охоты вышли-таки к полицейским. Их пригласили в служебный автомобиль и отвезли домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Чтобы подобных ситуаций случалось, как можно меньше, полицейские оказывают граждан несколько советов:

- никогда не идите в лес в одиночестве;

- перед тем, как отправиться на тихую охоту, позаботьтесь о полном заряде мобильного телефона. В случае необходимости вы всегда сможете позвонить родным или в экстренные службы и сообщить приблизительное расположение;

- отдайте предпочтение ярким цветам одежды! Так заблудившегося легче заметить во время поиска;

- идя в лес, прихватите с собой воду и легкий перекус;

- непременно сообщите родных или знакомых, куда идете и когда планируете вернуться;

- если вы все-таки потерялись, не тяните до наступления темноты, пытаясь найти дорогу домой самостоятельно. Если это не удается - звоните на 101 или 102. Специалисты вам помогут. И чем больше информации вы им предоставите, тем быстрее вас найдут.