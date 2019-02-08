На Сумщине девушка упала в канализационный колодец

Звонила жительница многоквартирного дома по проспекту Мира в г. Кролевец. По предварительным данным, услышав из окна квартиры крики о помощи, она вышла на улицу. Между пешеходным тротуаром и домом на газоне в канализационном колодце она увидела девушку.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части. Убедившись, что визуально девушка повреждений не имеет и реагирует на вопрос правильно, спасатели осторожно подняли ее на поверхность.
Медработники отправили пострадавшую в больницу, после оказания необходимой помощи госпитализация девушке, 2002 г.р., не понадобилась.
Для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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