Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:26670

На Сумщине девушка упала в канализационный колодец

Сегодня, 25 сентября, о 00:41 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

Звонила жительница многоквартирного дома по проспекту Мира в г. Кролевец. По предварительным данным, услышав из окна квартиры крики о помощи, она вышла на улицу. Между пешеходным тротуаром и домом на газоне в канализационном колодце она увидела девушку.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части. Убедившись, что визуально девушка повреждений не имеет и реагирует на вопрос правильно, спасатели осторожно подняли ее на поверхность.

Медработники отправили пострадавшую в больницу, после оказания необходимой помощи госпитализация девушке, 2002 г.р., не понадобилась.

Для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Люк
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В центре Сум посреди дороги зияет открытый люк
09.06.2021 13:11

В центре Сум посреди дороги зияет открытый люк

На перекрестке ул. Ильинская и Ярослава Мудрого на дороге отсутствует люк....

В центре Сум уже две недели не могут выполнить поручение мэра заменить сломанный люк
23.09.2020 12:36

В центре Сум уже две недели не могут выполнить поручение мэра заменить сломанный люк

А может и поручения никакого не было?...

В Сумах открытый люк возле школы и детсада ждал крышки больше недели
21.02.2020 13:41

В Сумах открытый люк возле школы и детсада ждал крышки больше недели

Колодец КП «Горводоканал» возле школы № 23 закрыли только после личного обращения к директору водоканала....

04.10.2019 10:44

В Сумах полиция задержала похитителей канализационного люка

Задержанию злоумышленников помогли неравнодушные сумчане, которые, заметив двух неизвестных, которые снимают крышку канализационного люка, сразу же сообщили об этом в...

Роменские спасатели достали из заброшенного люка собаку
08.02.2019 11:18

Роменские спасатели достали из заброшенного люка собаку

8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном...

view counter

Статьи

Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
Вчера 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
Вчера 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.