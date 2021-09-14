В Сумах без воды осталось две больницы

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение ул. Ковпака, 18 (госпиталь для ветеранов) и 20 (детская больница).
Горотдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. 1-я Оболонская....
Для проведения ремонтных работ по замене насосного оборудования Лучанского водозабора в ночь с 14 на 15 сентября будет приостановлена работа...