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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах без воды осталось две больницы

Сумской водоканал сообщает об отключении воды ул. Ковпака, 18.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение ул. Ковпака, 18 (госпиталь для ветеранов) и 20 (детская больница).

Общество Отключение воды
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