Житель Сумщины сбил двух женщин на Житомирщине: одна погибла Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября около 21.50 на автодороге Киев-Ковель, вблизи с. Леток на Житомирщине. В результате наезда автомобилем погибла местная жительница, еще одна женщина попала в больницу.

Предварительно, водитель автомобиля «Ауди А6», 38-летний житель Сумщины, двигаясь по автодороге, совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть. В результате ДТП 68-летняя местная жительница погибла на месте происшествия. Вторую женщину, 66-летнюю жительницу местной громады, с травмами доставили в Коростенскую центральную больницу. Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.