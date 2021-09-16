Житель Сумщины сбил двух женщин на Житомирщине: одна погибла

Предварительно, водитель автомобиля «Ауди А6», 38-летний житель Сумщины, двигаясь по автодороге, совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть.
В результате ДТП 68-летняя местная жительница погибла на месте происшествия. Вторую женщину, 66-летнюю жительницу местной громады, с травмами доставили в Коростенскую центральную больницу.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.
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