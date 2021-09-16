В Лебедине в аварии пострадал 15-летний мотоциклист Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в которой травмировался несовершеннолетний мотоциклист.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября, около 23.00, на улице Шевченко в городе Лебедин.

Там столкнулись автомобиль Опель под управлением 33-летнего водителя и мотоцикл Альфа под управлением 15-летнего парня. В результате мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Устанавливаются причины и обстоятельства этого события.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.