В Сумах на переходе сбили девушку

ДТП произошло 23 сентября, около 19.00. Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 19-летняя девушка на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля Renault Kangoo под управлением 37-летнего водителя.
Вследствие ДТП сумчанка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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