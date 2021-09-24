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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:03876

В Сумах на переходе сбили девушку

На улице Героев Крут 19-летняя сумчанка попала под колеса автомобиля.

ДТП произошло 23 сентября, около 19.00. Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 19-летняя девушка на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля Renault Kangoo под управлением 37-летнего водителя.

Вследствие ДТП сумчанка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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