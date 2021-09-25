Еще 201 житель Сумщины подхватил коронавирус (подробности)

COVID-19 подтвердили у 201 человека (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 8, Роменский р-н - 20, Сумской р-н - 110, Шосткинский р-н - 51).
По состоянию на 25 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1404 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 545 человек, из них за минувшие сутки - 66 (Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 46, Шосткинский р-н - 12).
За пятницу на Сумщине подтвердили 201 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в Украине - 8267 новых случаев. В частности, заболели...
По итогам четверга в Сумах выявлено 145 новых случаев COVID-19, тогда как накануне количество заболевших сумчан каждый день достигало 80...
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 297 человек....
За четверг в Сумской области подтвердили 297 новых случаев заболевания коронавирусом. Столько же было в среду....
22 сентября 2020 года в Сумской области было подтверждено всего 96 новых случаев заболевания коронавирусом....