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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:01155

Еще 201 житель Сумщины подхватил коронавирус (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 201 человека.

COVID-19 подтвердили у 201 человека (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 8, Роменский р-н - 20, Сумской р-н - 110, Шосткинский р-н - 51).

По состоянию на 25 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 82 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1404 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 545 человек, из них за минувшие сутки - 66 (Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 46, Шосткинский р-н - 12).

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Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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