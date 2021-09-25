На Сумщине 201 новый случай заболевания COVID-19

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2035 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 2821 человек; осуществлено тестирований за сутки - 79079 (в частности методом ПЦР - 39360, методом ИФА - 10699), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29020.
За все время пандемии в Украине заболело - 2387750 человек; выздоровели - 2243209 человек; летальных исходов - 55 557; проведено ПЦР-тестов - 12673213.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 446 случаев;
- Винницкая область - 133 случая;
- Волынская область - 216 случаев;
- Днепропетровская область - 751 случай;
- Донецкая область - 503 случая;
- Житомирская область - 283 случая;
- Закарпатская область - 105 случаев;
- Запорожская область - 556 случаев;
- Ивано-Франковская область - 220 случаев;
- Киевская область - 290 случаев;
- Кировоградская область - 41 случай;
- Луганская область - 302 случая;
- Львовская область - 677 случаев;
- Николаевская область - 181 случай;
- Одесская область - 485 случаев;
- Полтавская область - 198 случаев;
- Ровенская область - 268 случаев;
- Сумская область - 201 случай;
- Тернопольская область - 219 случаев;
- Харьковская область - 929 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 276 случаев;
- Черкасская область - 251 случай;
- Черновицкая область - 411 случаев;
- Черниговская область - 146 случаев.
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