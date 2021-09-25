На Сумщине 201 новый случай заболевания COVID-19 За пятницу на Сумщине подтвердили 201 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в Украине - 8267 новых случаев. В частности, заболели 715 детей и 157 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2035 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 2821 человек; осуществлено тестирований за сутки - 79079 (в частности методом ПЦР - 39360, методом ИФА - 10699), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29020.

За все время пандемии в Украине заболело - 2387750 человек; выздоровели - 2243209 человек; летальных исходов - 55 557; проведено ПЦР-тестов - 12673213.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 446 случаев;

- Винницкая область - 133 случая;

- Волынская область - 216 случаев;

- Днепропетровская область - 751 случай;

- Донецкая область - 503 случая;

- Житомирская область - 283 случая;

- Закарпатская область - 105 случаев;

- Запорожская область - 556 случаев;

- Ивано-Франковская область - 220 случаев;

- Киевская область - 290 случаев;

- Кировоградская область - 41 случай;

- Луганская область - 302 случая;

- Львовская область - 677 случаев;

- Николаевская область - 181 случай;

- Одесская область - 485 случаев;

- Полтавская область - 198 случаев;

- Ровенская область - 268 случаев;

- Сумская область - 201 случай;

- Тернопольская область - 219 случаев;

- Харьковская область - 929 случаев;

- Херсонская область - 179 случаев;

- Хмельницкая область - 276 случаев;

- Черкасская область - 251 случай;

- Черновицкая область - 411 случаев;

- Черниговская область - 146 случаев.