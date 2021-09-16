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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:26433

ФК «Сумы» сыграет сегодня в Тростянце (трансляция)

ФК «Сумы» и ФК «Тростянец» поменялись домашними матчами.

Сегодня, 25 сентября, пройдут игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б пройдет второе дерби Сумщины в этом сезоне. ФК «Сумы» должен был принимать ФК «Тростянец», однако команды поменялись домашними матчами из-за большой нагрузки на поле стадиона «Юбилейный», которое буквально в четверг принимал кубковый поединок между «Альянсом» и «Минаем» под проливным дождем.

Матч пройдет на реконструированном стадионе им. В.Куца. Начало в 15.00.

После 9 туров обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: «Тростянец» на 13-м месте с 11 очками, «Сумы» - на 15-м с 5-ю.

Спорт Анонс Трансляция ФК Сумы ФК Тростянец Футбол
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