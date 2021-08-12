Сумская теннисистка выиграла турнир во Львове 20-24 сентября во Львове проходил турнир ФТУ 1-й категории U-12 «Кубок ЛІМО».

Сумчанка Елизавета Довгопол в одиночном разряде дошла до финала, где проиграла своей напарнице, с который стала победительницей в парном разряде Ярине Музыке (Львов).