Сумская теннисистка выиграла турнир во Львове

Сумчанка Елизавета Довгопол в одиночном разряде дошла до финала, где проиграла своей напарнице, с который стала победительницей в парном разряде Ярине Музыке (Львов).
4-5 сентября на кортах Теннисной академии состоялся чемпионат города Сумы по теннису....
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