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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская теннисистка выиграла турнир во Львове

20-24 сентября во Львове проходил турнир ФТУ 1-й категории U-12 «Кубок ЛІМО».

Сумчанка Елизавета Довгопол в одиночном разряде дошла до финала, где проиграла своей напарнице, с который стала победительницей в парном разряде Ярине Музыке (Львов).

Спорт Теннис
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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