В Сумах стартует высшая волейбольная лига

В этом сезоне в турнире играют всего 8 команд, среди которых и «ШВСМ-СумДУ».
Игры первого тура пройдут в 3-м корпусе СумГУ (УАБД) на Петропаловской, 57.
Расписание:
25 сентября
13.00 «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков
15.30 «ШВСМ-СумДУ» - Сборная Украины U18
26 сентября
11.00 Сборная Украины U18 - «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1»
13.30 «ШВСМ-СумДУ» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков
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