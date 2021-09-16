В Сумах стартует высшая волейбольная лига 25-26 сентября в Сумах пройдут игры первого тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге среди мужчин.

В этом сезоне в турнире играют всего 8 команд, среди которых и «ШВСМ-СумДУ». Игры первого тура пройдут в 3-м корпусе СумГУ (УАБД) на Петропаловской, 57. Расписание: 25 сентября 13.00 «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков 15.30 «ШВСМ-СумДУ» - Сборная Украины U18 26 сентября 11.00 Сборная Украины U18 - «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1» 13.30 «ШВСМ-СумДУ» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков