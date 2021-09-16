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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:06119

В Сумах стартует высшая волейбольная лига

25-26 сентября в Сумах пройдут игры первого тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге среди мужчин.

В этом сезоне в турнире играют всего 8 команд, среди которых и «ШВСМ-СумДУ».

Игры первого тура пройдут в 3-м корпусе СумГУ (УАБД) на Петропаловской, 57.

Расписание:

25 сентября

13.00 «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков

15.30 «ШВСМ-СумДУ» - Сборная Украины U18

26 сентября

11.00 Сборная Украины U18 - «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1»

13.30 «ШВСМ-СумДУ» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков

Спорт Анонс Волейбол ШВСМ-СумДУ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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