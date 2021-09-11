Сумчане голосуют за перекрытие проезда на Соборную и Воскресенскую

«Громада требует в который раз перекрыть проезд пешеходными улицами города, такими как улица Соборная и улица Воскресенская!
Я не понимаю, почему громада должна еще раз просить это, а местные власти ничего не делают.
Нравится чиновникам, что пешеходными улицами скоро нельзя будет пройти?
Почему по улице Дерибасовской в Одессе или по пешеходной части Крещатика в Киеве не ездят автомобили, а в Сумах из этих двух пешеходных улиц сделали парковку?
Почему местная власть не слышит своих избирателей?
Что нужно сделать местным жителям, чтобы их услышали и выполнили это требование, а не еще раз давали обещание и не выполняли его?
Добавляю фото пешеходной улице Воскресенской, которую превратили в парковку авто», - написал автор петиции Голуб Иван Олегович.
Подписать петицию можно здесь.
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