Сумчане голосуют за перекрытие проезда на Соборную и Воскресенскую На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Громада требует перекрыть проезд пешеходными улицами города!».

«Громада требует в который раз перекрыть проезд пешеходными улицами города, такими как улица Соборная и улица Воскресенская!

Я не понимаю, почему громада должна еще раз просить это, а местные власти ничего не делают.

Нравится чиновникам, что пешеходными улицами скоро нельзя будет пройти?

Почему по улице Дерибасовской в Одессе или по пешеходной части Крещатика в Киеве не ездят автомобили, а в Сумах из этих двух пешеходных улиц сделали парковку?

Почему местная власть не слышит своих избирателей?

Что нужно сделать местным жителям, чтобы их услышали и выполнили это требование, а не еще раз давали обещание и не выполняли его?

Добавляю фото пешеходной улице Воскресенской, которую превратили в парковку авто», - написал автор петиции Голуб Иван Олегович.

Подписать петицию можно здесь.