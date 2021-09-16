Підприємниць Сумщини запрошують на безкоштовний онлайн-тренінг З 25 по 27 жовтня поточного року з 14.00 до 18.00 в онлайн форматі (через Zoom) відбудеться безкоштовний триденний онлайн тренінг для жінок-підприємниць, представниць мікро-, малого та середнього бізнесу, які проживають на території Сумської області.

Навчальна програма ініційована Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні спільно з Міжнародною організацією праці (МОП), які впроваджують на Сумщині спільний пілотний проєкт “Розширення економічних можливостей жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні” й спрямована на подолання наслідків, пов’язаних із пандемією COVID-19 у ринковому середовищі.

У ході тренінгу учасниці отримають навички з оцінки бізнес-моделі та переходу на електронну комерцію (клієнти та типи поведінки в магазинах, тип товару (товарів), бренд та його позиціонування на ринку, обслуговування клієнтів); просуванні товарів та послуг (стимулювання збуту, стимулювання споживачів, стимулювання торгівлі, прямий маркетинг, маркетинг подій). Підприємниць ознайомлять з національними та міжнародними платформами онлайн продажів для малого та середнього бізнесу, їх сильними та слабкими сторонами; системами доставки, що працюють в Україні і їх перевагами; системами обробки цифрових платежів.

“Реалізація проекту, за підтримки служби зайнятості, дозволить розширити економічні можливості жінок, що є надзвичайно важливим кроком до гендерної рівності. Пандемія загострила наявні проблеми у сфері працевлаштування, а підприємництво є важливою та чи не єдиною можливістю для жінок забезпечити себе роботою, що сприятиме загальному поліпшенню ситуації на ринку праці», - прокоментував директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Детальну інформацію про тренінг з реєстраційною анкетою можна отримати за посиланням:

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/registration-for-online-training-for-entrepreneurs.html.

Прийом заявок на участь завершується 1 жовтня 2021 року.