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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:44131

Підприємниць Сумщини запрошують на безкоштовний онлайн-тренінг

З 25 по 27 жовтня поточного року з 14.00 до 18.00 в онлайн форматі (через Zoom) відбудеться безкоштовний триденний онлайн тренінг для жінок-підприємниць, представниць мікро-, малого та середнього бізнесу, які проживають на території Сумської області.

Навчальна програма ініційована Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні спільно з Міжнародною організацією праці (МОП), які  впроваджують на Сумщині  спільний пілотний проєкт “Розширення економічних можливостей жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні” й спрямована на подолання наслідків, пов’язаних із пандемією COVID-19 у ринковому середовищі.

У ході тренінгу учасниці отримають навички з оцінки бізнес-моделі та переходу на електронну комерцію (клієнти та типи поведінки в магазинах, тип товару (товарів), бренд та його позиціонування на ринку, обслуговування клієнтів); просуванні товарів та послуг (стимулювання збуту, стимулювання споживачів, стимулювання торгівлі, прямий маркетинг, маркетинг подій).  Підприємниць ознайомлять з національними та міжнародними платформами онлайн продажів для малого та середнього бізнесу, їх сильними та слабкими сторонами; системами доставки, що працюють в Україні і їх перевагами; системами обробки цифрових платежів.

“Реалізація проекту, за підтримки служби зайнятості,  дозволить розширити економічні можливості жінок, що є надзвичайно важливим кроком до гендерної рівності. Пандемія загострила наявні проблеми у сфері працевлаштування, а  підприємництво є важливою та чи не єдиною можливістю для жінок забезпечити себе роботою, що сприятиме загальному поліпшенню ситуації на ринку праці», - прокоментував директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Детальну інформацію про тренінг з реєстраційною анкетою можна отримати за посиланням:

 https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/registration-for-online-training-for-entrepreneurs.html.

    Прийом заявок на участь завершується 1 жовтня 2021 року.

Экономика
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