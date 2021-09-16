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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:51501

Управление здравоохранения сообщает о резком ухудшении ситуации с COVID-19 в Сумах

По итогам четверга в Сумах выявлено 145 новых случаев COVID-19, тогда как накануне количество заболевших сумчан каждый день достигало 80 случаев.

Количество пациентов, находящихся на лечении в областных и городских больницах за неделю выросло на 31%. Пока единственный выход для предотвращения повторения локдауна - вакцинация и соблюдение противоэпидемических правил, все имеющиеся вакцины безопасны и одобрены ВОЗ, - отмечают в управлении здравоохранения.

На сегодня для удобства населения в выходные дни, 25 и 26 сентября, Центры массовой вакцинации от СOVID-19 будут работать: в ТРЦ «Киев» (с 9:00 до 13:00), и в ТРЦ «Мануфактура» (с 10:00 до 15:00).

Также в выходные дни стационарные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать по адресам: амбулатории КНП «ЦПМСД № 1» (ул. Ильинская, 48/50 и ул. Ковпака, 7), в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье с 9:00 до 12:00; амбулатория КНП «ЦПМСД № 2» (ул. Привокзальная, 3-А).

Напомним: чиновники, которые постоянно призывают к масочному режиму, сами его не придерживаются.

Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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