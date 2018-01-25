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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сьогодні день народження почесної громадянки Сум

Чарівна жінка, талановита спортсменка, чудова людина - Олена Петрова святкує сьогодні свій День народження.

Срібна призерка Зимових Олімпійських ігор 1998 року в Нагано, учасниця 4-х Олімпіад, Заслужений майстер спорту України з біатлону, почесна громадянка міста Суми, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, нагороджена орденом ІІ ступеню «За заслуги» - все це про неї.

Вітаємо з Днем народження! Нехай кожен день Вашого життя буде сповнений радістю та щастям, дзвінким сміхом та яскравими барвами! Нехай світ навкруги Вам посміхається, а доля дарує дивовижні сюрпризи. І нехай все, про що мріється, неодмінно збувається!

Спорт Елена Петрова
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