Сумські лісівники запрошують до участі у осінній акції «Створюємо ліси разом» З 1 жовтня в Україні стартує акція «Створюємо ліси разом». Триватиме вона, в залежності від погодних умов, до 31 листопада.

Стати її учасником може кожен бажаючий. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму реєстрації на участь в акції на сайті https://zelenakraina.gov.ua. Під час висадки лісівники нададуть садивний матеріал і проведуть майстер-класи із садіння лісу.

Також кожен бажаючий може висадити дерева самостійно і прикріпити дані (з фото) у окремому розділі вказаного сайту.

Якщо ж немає змоги висаджувати дерева, то лісівники можуть це зробити за вас – обирайте область, де хочете, щоб висадили ліс, робіть благодійний внесок - 50 гривень за одне висаджене дерево. Лісівники висадять дерева безкоштовно. А сплачені вами кошти одразу будуть перераховані на користь підопічних фонду “Таблеточки”, який вже 10 років допомагає онкохворим дітям.

Цьогорічної весни на Сумщині у різноманітних заходах акції «Створюємо ліси разом» взяли участь 1849 чоловік. Разом громадськістю лісівники сумщини висадили 75,9 га лісових насаджень. Сподіваємось, що осінній етап акції буде не менш активним.

Всього навесні цього року лісогосподарські підприємства створили 1134,2 га лісових насаджень. У планах на осінню лісокультурну кампанію створення 221,5 га лісів

Лісівники Сумщини запрошують долучатися до глобальних еко-ініціатив! Створюємо ліси разом!