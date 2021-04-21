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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:09386

На Сумщине будут судить начальницу райотдела Госгеокадастра Сумщины

Сумской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении начальницы районного отдела Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которой привело к 2,4 млн грн убытков (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году в Главное управление Госгеокадастра в Сумской области обратились физические лица с заявлениями о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков ориентировочно площадью по 2 га в собственность для ведения личного сельского хозяйства. Для дальнейшей обработки Управление передало заявления в соответствующий районный отдел.

Согласно информационных справок, подписанных начальницей районного отдела, которые в дальнейшем стали основанием для принятия решений, указанные земли входят в состав сформированной участка площадью 105 га, который относится к землям государственной собственности. Однако, такая информация по форме собственности не соответствовала действительности, поскольку указанные земли относятся к имущественным паям совладельцев одного из бывших коллективных сельскохозяйственных предприятий и переданы по решению общего собрания в пользование предприятию.

Кроме того, на сессии сельского совета, куда обратилась начальница районного отдела с соответствующими письмами о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства, было принято решение об отказе в предоставлении такого разрешения именно в связи с тем, что указанные земли не относятся к государственной собственности.

Несмотря на это, начальница отдела определила земельный участок, общая площадь которого 105 га как находящийся в собственности государства и подписала официальные документы. Согласно заключению экспертов, такими противоправными действиями обвиняемой причинен ущерб в размере 2,4 млн грн.

Досудебное расследование проведено следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Госгеокадастр Служебная халатность
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