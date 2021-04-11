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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской таможне новый руководитель

Приказом Государственной таможенной службы Украины от 22 сентября 2021 №1177-о назначено Юрий Азарова на должность начальника Сумской таможни.

Он стал победителем конкурса, который проводился ранее. С ним заключен контракт о прохождении государственной службы начиная с 24 сентября 2021 года.

Напомним: до этого он с 4 августа был исполяющим обязанности начальника Сумской таможни (приказ Государственной таможенной службы Украины от 02.08.2021 №937-о).

Справка

Азаров Юрий Юрьевич родился 27 декабря 1973 в г. Херсон. Имеет высшие юридическое, экономическое и техническое образования.

С 1995 года работал на ответственных и руководящих должностях в правоохранительных органах, а именно: в следственных подразделениях, подразделениях налоговой милиции, СБУ, подразделениях по борьбе с организованной преступностью.

До признания победителем конкурса на занятие должности начальника Сумской таможни работал в департаменте административно-хозяйственной деятельности Государственной таможенной службы Украины.

Женат, имеет сына и дочь.

Право Назначение Сумская таможня Юрий Азаров
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