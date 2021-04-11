В Сумской таможне новый руководитель

Он стал победителем конкурса, который проводился ранее. С ним заключен контракт о прохождении государственной службы начиная с 24 сентября 2021 года.
Напомним: до этого он с 4 августа был исполяющим обязанности начальника Сумской таможни (приказ Государственной таможенной службы Украины от 02.08.2021 №937-о).
Азаров Юрий Юрьевич родился 27 декабря 1973 в г. Херсон. Имеет высшие юридическое, экономическое и техническое образования.
С 1995 года работал на ответственных и руководящих должностях в правоохранительных органах, а именно: в следственных подразделениях, подразделениях налоговой милиции, СБУ, подразделениях по борьбе с организованной преступностью.
До признания победителем конкурса на занятие должности начальника Сумской таможни работал в департаменте административно-хозяйственной деятельности Государственной таможенной службы Украины.
Женат, имеет сына и дочь.
С 4 августа к исполнению обязанностей начальника Сумской таможни приступил Юрий Юрьевич Азаров (приказ Государственной таможенной службы Украины от 02.08.2021...
Сегодня, 4 июня, руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець представил коллективу Сумской окружной прокуратуры нового руководителя - Сергея Таранушича....
Директором Департамента экономического развития и торговли Сумской облгосадминистрации стал Александр Кучков....
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение «О назначении О.Тарасюк головой Шосткинского районной государственной администрации Сумской области»....
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №433 / 2021-рп «О назначении Л.Клызуба головой Ахтырской районной государственной администрации Сумской области»....