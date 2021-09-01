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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:56247

Взято под стражу трех подозреваемых в разбойном нападении на семью пенсионеров на Сумщине

По ходатайству следователя и прокурора Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 23 сентября трем подозреваемым в разбойном нападении на семью пенсионеров избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о лицах, которые 17 сентября около 3:00 утра ворвались в дом 72-летнего мужчины и его 78-летней жены. Нападавшие избили стариков и забрали у них 13 400 грн. После чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители Киевской и Черниговской областей, которым 54, 43 и 28 лет.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. За содеянное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Под стражу Разбой
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