Сумчан запрошують на презентацію дитячої книги про нашу планету «Велетунські казки» 25 вересня у СНАУ пройде презентація дитячої книги про нашу планету «Велетунські казки». Початок об 11.00.

Місце проведення: СНАУ, головний корпус.

Програма заходу:

ДИТЯЧА ЗОНА, яка діятиме поблизу презентації книги для батьків, де психолог проведе майстер клас з вашою дитину про важливість збереження природи, що сформує правильні звички вже з дитинства;

ВИСТАВКА МАЛЮНКІВ на еко тематику з гарантованими подарунками кожному (деталі участі дивіться нижче);

РОЗІГРАШ КНИГ Галини Буділової «Велетунські казки;

ЯРМАРОК ДОПОМОГИ діткам (список дивіться далі);

ДЕГУСТАЦІЯ для всіх учасників заходу корисного молока А2, винахід СНАУ, зі смаколиками;

Список для участі у ЯРМАРКУ допомоги:

- кришечки від пластикових пляшок для створення масажного килимка малятам Будинку Дитини.

- збір сезонного одягу для дітей віком від 3х до 14 років (тепле взуття, верхній одяг, штанці та светри) для багатодітних, малозабезпечених родин та переселенців.

- розвиваючі іграшки, сортери, бізіборди для відділення дитячої неврології.