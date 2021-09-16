Сумчан запрошують на презентацію дитячої книги про нашу планету «Велетунські казки»

Місце проведення: СНАУ, головний корпус.
Програма заходу:
ДИТЯЧА ЗОНА, яка діятиме поблизу презентації книги для батьків, де психолог проведе майстер клас з вашою дитину про важливість збереження природи, що сформує правильні звички вже з дитинства;
ВИСТАВКА МАЛЮНКІВ на еко тематику з гарантованими подарунками кожному (деталі участі дивіться нижче);
РОЗІГРАШ КНИГ Галини Буділової «Велетунські казки;
ЯРМАРОК ДОПОМОГИ діткам (список дивіться далі);
ДЕГУСТАЦІЯ для всіх учасників заходу корисного молока А2, винахід СНАУ, зі смаколиками;
Список для участі у ЯРМАРКУ допомоги:
- кришечки від пластикових пляшок для створення масажного килимка малятам Будинку Дитини.
- збір сезонного одягу для дітей віком від 3х до 14 років (тепле взуття, верхній одяг, штанці та светри) для багатодітних, малозабезпечених родин та переселенців.
- розвиваючі іграшки, сортери, бізіборди для відділення дитячої неврології.
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