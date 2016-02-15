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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:17327

На Сумщине впервые в ВСУ началась подготовка исследователей качественного состояния боеприпасов и взрывчатых веществ

На учебной базе Шосткинского института Сумского государственного университета начато курсы подготовки офицеров Вооруженных Сил Украины относительно приобретения углубленных знаний и умений по специальности «Боеприпасы, взрывные устройства, осветительные и сигнальные средства».

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает пресс служба Генерального штаба ВС Украины.

По словам начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения Вооружения Командованиz Сил логистики ВС Украины бригадного генерала Анатолия Клочко, такие курсы проводят в Вооруженных Силах Украины впервые.

- Инициатором организации и проведения учебных курсов выступили Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины совместно с Департаментом военного образования и науки Министерства обороны Украины, - отметил бригадный генерал Анатолий Клочко. - Будем готовить специалистов для исследовательских лабораторий Минобороны и Вооруженных Сил Украины по исследованию качественного состояния боеприпасов и взрывчатых веществ.

На курсах обучаются около 50 офицеров Командования Сухопутных войск, Воздушных Сил, сил логистики Вооруженных Сил Украины, преподавателей вуза и специалистов научно-исследовательских учреждений.

Курсы продлятся две недели, а после их окончания слушатели получат сертификаты соответствующей квалификации.

Общество ВСУ
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