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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:091167

Еще 297 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 297 человек.

COVID-19 подтвердили у 297 человек (Конотопский р-н - 55, Ахтырский р-н, - 30 Роменский р-н - 21, Сумской р-н - 167, Шосткинский р-н - 24).

По состоянию на 24 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 977 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1404 летальных случая, за минувшие сутки - 3 (Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Шосткинский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78479 человек, из них за минувшие сутки - 89 (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 16, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 64).

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Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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