Еще 297 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности) На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 297 человек.

COVID-19 подтвердили у 297 человек (Конотопский р-н - 55, Ахтырский р-н, - 30 Роменский р-н - 21, Сумской р-н - 167, Шосткинский р-н - 24).

По состоянию на 24 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 977 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1404 летальных случая, за минувшие сутки - 3 (Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Шосткинский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78479 человек, из них за минувшие сутки - 89 (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 16, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 64).