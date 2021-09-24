На Сумщине снова 297 новых случаев заболевания коронавирусом За четверг в Сумской области подтвердили 297 новых случаев заболевания коронавирусом. Столько же было в среду.

В Украине 9058 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 849 детей и 137 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2060 человек; летальных случаев - 140; выздоровели - 2415 человек; осуществлено тестирований за сутки - 82181 (в частности методом ПЦР - 40578, методом ИФА - 10574), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31029.

За все время пандемии в Украине заболело - 2379483 человека; выздоровели - 2240388; летальных исходов - 55 424; проведено ПЦР-тестов - 12633853.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 465 случаев;

- Винницкая область - 147 случаев;

- Волынская область - 184 случая;

- Днепропетровская область - 889 случаев;

- Донецкая область - 602 случая;

- Житомирская область - 223 случая;

- Закарпатская область - 73 случая;

- Запорожская область - 431 случай;

- Ивано-Франковская область - 200 случаев;

- Киевская область - 409 случаев;

- Кировоградская область - 38 случаев;

- Луганская область - 291 случай;

- Львовская область - 715 случаев;

- Николаевская область - 205 случаев;

- Одесская область - 622 случая;

- Полтавская область - 153 случая;

- Ровенская область - 259 случаев;

- Сумская область - 297 случаев;

- Тернопольская область - 301 случай;

- Харьковская область - 948 случаев;

- Херсонская область - 330 случаев;

- Хмельницкая область - 343 случая;

- Черкасская область - 310 случаев;

- Черновицкая область - 406 случаев;

- Черниговская область - 217 случаев.