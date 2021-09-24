На Сумщине снова 297 новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине 9058 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 849 детей и 137 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2060 человек; летальных случаев - 140; выздоровели - 2415 человек; осуществлено тестирований за сутки - 82181 (в частности методом ПЦР - 40578, методом ИФА - 10574), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31029.
За все время пандемии в Украине заболело - 2379483 человека; выздоровели - 2240388; летальных исходов - 55 424; проведено ПЦР-тестов - 12633853.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 465 случаев;
- Винницкая область - 147 случаев;
- Волынская область - 184 случая;
- Днепропетровская область - 889 случаев;
- Донецкая область - 602 случая;
- Житомирская область - 223 случая;
- Закарпатская область - 73 случая;
- Запорожская область - 431 случай;
- Ивано-Франковская область - 200 случаев;
- Киевская область - 409 случаев;
- Кировоградская область - 38 случаев;
- Луганская область - 291 случай;
- Львовская область - 715 случаев;
- Николаевская область - 205 случаев;
- Одесская область - 622 случая;
- Полтавская область - 153 случая;
- Ровенская область - 259 случаев;
- Сумская область - 297 случаев;
- Тернопольская область - 301 случай;
- Харьковская область - 948 случаев;
- Херсонская область - 330 случаев;
- Хмельницкая область - 343 случая;
- Черкасская область - 310 случаев;
- Черновицкая область - 406 случаев;
- Черниговская область - 217 случаев.
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