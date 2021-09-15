На Сумщине 14 школ перешли на дистанционное обучение На Сумщине 14 учреждений общего среднего образования перешли на дистанционное обучение 23 сентября.

Об этом сообщила директор областного департамента образования и науки Виктория Гробовая, пишет Суспільне.

С 23 сентября для посещения учебных заведений в условиях «желтого» уровня эпидемической опасности необходимо, чтобы не менее 80% работников учреждений были привиты по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19 или уже перенесли заболевание.

Учреждения общего среднего образования, которые перешли на дистанционное обучение:

1. Путивльское УВО: гимназия - учреждение дошкольного образования (центр развития ребенка);

2. Быстрицкая гимназия Кролевецкого городского совета

3. Локнянская начальная школа Кролевецкого городского совета

4. Опорное заведение "Мутинский лицей № 3"

5. Спасский лицей Кролевецкого городского совета

6. Ярославецкая начальная школа Кролевецкого городского совета

7. Ахтырская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5 имени Г. К. Рапия

8. Косовщинский ЗЗСО им. Леси Украинки I-III ступеней Степановского поселкового совета

9. Опорное заведение Верхнесыроватская специализированная школа I-III ступеней

10.Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №1

11. Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №2

12. Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №3

13. Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №6

14. Старогутский УВК ООШ I-III ступеней дошкольное учебное заведение.