На Сумщине 14 школ перешли на дистанционное обучение

Об этом сообщила директор областного департамента образования и науки Виктория Гробовая, пишет Суспільне.
С 23 сентября для посещения учебных заведений в условиях «желтого» уровня эпидемической опасности необходимо, чтобы не менее 80% работников учреждений были привиты по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19 или уже перенесли заболевание.
Учреждения общего среднего образования, которые перешли на дистанционное обучение:
1. Путивльское УВО: гимназия - учреждение дошкольного образования (центр развития ребенка);
2. Быстрицкая гимназия Кролевецкого городского совета
3. Локнянская начальная школа Кролевецкого городского совета
4. Опорное заведение "Мутинский лицей № 3"
5. Спасский лицей Кролевецкого городского совета
6. Ярославецкая начальная школа Кролевецкого городского совета
7. Ахтырская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5 имени Г. К. Рапия
8. Косовщинский ЗЗСО им. Леси Украинки I-III ступеней Степановского поселкового совета
9. Опорное заведение Верхнесыроватская специализированная школа I-III ступеней
10.Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №1
11. Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №2
12. Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №3
13. Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №6
14. Старогутский УВК ООШ I-III ступеней дошкольное учебное заведение.
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