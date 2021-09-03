Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет облачно, ночью небольшой дождь, днем значений дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 4-6 °С тепла, днем - 9-11 °С.
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 18 и 19 сентября, в Сумах ожидается прохладная и дождливая погода....
В ближайшие дни на Сумщине под влиянием антициклона ожидается сухая, солнечная погода, заморозки отступят, дневная температура повысится почти до летних...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
В начале новой недели погода в Сумской формироваться под влиянием антициклона....
На выходных на Сумщине ожидается неустойчивая, холодная погода....