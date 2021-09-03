Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 24 сентября, в Сумах ожидается ветреная и дождливая погода.

В течение суток будет облачно, ночью небольшой дождь, днем значений дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 4-6 °С тепла, днем - 9-11 °С.