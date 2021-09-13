Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя на кровле. На место происшествия был направлен дежурный караул 36-го государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Уралово.
По прибытию было установлено, что из-за позднего вызова огонь успел перекинуться с хозяйственной постройки на деревянную стену и кровлю жилого дома. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный дом соседей и еще 2 сарая, расположенные рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 2 км от очага горения.
В 3:55 возгорание локализовали, а в 5:53 - потратив на тушение почти 15 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Уралово.
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