Пьяный сумчанин ночами разбивал витрины банков и ювелир6ных магазинов В Сумах полицейские разоблачили мужчину, который разбил немало ювелирных магазинов и банков.

Ночью в полицию поступило сообщение о повреждении окон и дверей в двух ювелирных магазинах и двух банках в центре города.

Правоохранители немедленно начали комплекс мероприятий, направленный на установление личности злоумышленника: опрашивали возможных свидетелей, просматривали камеры видеонаблюдения, выясняли направление его движения.

«Уже на утро, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники отдела криминальной полиции Сумского районного управления полиции по горячим следам установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 35-летний житель областного центра», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин.

Оказалось, что после распития спиртных напитков со своим товарищем, мужчина вышел на улицу и начал крушить окна и двери в ювелирных магазинах и банках, которые случались на его пути. А уже потом к нему присоединился и его друг. Вместе они разбили еще и шлагбаум в центре города и расположенные рядом камеры видеонаблюдения.

В ходе следствия установлено, что накануне ночью сумчанин самостоятельно разбил стекло еще в четырех таких заведениях.

Свои действия злоумышленник объясняет тем, что ему не понравились их названия, поэтому и решил их разбить.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.