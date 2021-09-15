Под Сумами столкнулись два авто: оба водителя госпитализированы

Происшествие произошло 22 сентября, около 9 часов утра, возле села Стецьковка Сумской ОТГ. Как предварительно установили сотрудники Сумского районного управления полиции, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ 21070 допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ-DAEWOO под управлением 68-летнего мужчины.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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