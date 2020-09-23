Год назад на Сумщине было в три раза меньше новых случаев, чем сегодня 22 сентября 2020 года в Сумской области было подтверждено всего 96 новых случаев заболевания коронавирусом.

Спустя год – 297.

Как сообщал лабораторный центр, тогда с апреля 2020 года в Сумской области было зафиксировано всего 3280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За сутки COVID-19 подтвердили у 96 человек (Сумы - 73, Шостка - 2, Конотоп - 3, Лебедин - 5, Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Недригайловский р -н - 1, Сумской р-н - 5). За все время пандемии на Сумщине на тогда было зафиксировано 55 летальных случаев, из них 3 - за 22 сентября 2020 года (Ромны - 1, Глуховский р-н - 1, Сумской р-н - 1).

От COVID-19 в Сумской области было выписано 1443 человека, из них за сутки - 61 (Сумы - 42, Глухов - 1, Белопольский р-н - 4, Кролевецкий р-н - 6, Недригайловский р-н - 3, Сумской р-н - 4, Ямпольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1889 случаев заболевания, в Сумском районе - 199, Белопольский район - 105, Бурынский район – 18, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 29, Глуховский район – 21, г. Конотоп - 176, Конотопский район - 59, Краснопольский р-н - 33, Кролевецкий район - 106, г. Лебедин - 54, Лебединский р-н - 3, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 79, г. Ахтырка - 91, Ахтырский р-н – 24, Путивльский район – 14, г. Ромны - 101, Роменский район - 53, Кролевецкий р-н - 36, Тростянецкий район - 86, г. Шостка - 92, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 5.