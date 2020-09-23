Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:59471

Год назад на Сумщине было в три раза меньше новых случаев, чем сегодня

22 сентября 2020 года в Сумской области было подтверждено всего 96 новых случаев заболевания коронавирусом.

Спустя год – 297.

Как сообщал лабораторный центр, тогда с апреля 2020 года в Сумской области было зафиксировано всего 3280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За сутки COVID-19 подтвердили у 96 человек (Сумы - 73, Шостка - 2, Конотоп - 3, Лебедин - 5, Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Недригайловский р -н - 1, Сумской р-н - 5). За все время пандемии на Сумщине на тогда было зафиксировано 55 летальных случаев, из них 3 - за 22 сентября 2020 года (Ромны - 1, Глуховский р-н - 1, Сумской р-н - 1).

От COVID-19 в Сумской области было выписано 1443 человека, из них за сутки - 61 (Сумы - 42, Глухов - 1, Белопольский р-н - 4, Кролевецкий р-н - 6, Недригайловский р-н - 3, Сумской р-н - 4, Ямпольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1889 случаев заболевания, в Сумском районе - 199, Белопольский район - 105, Бурынский район – 18, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 29, Глуховский район – 21, г. Конотоп - 176, Конотопский район - 59, Краснопольский р-н - 33, Кролевецкий район - 106, г. Лебедин - 54, Лебединский р-н - 3, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 79, г. Ахтырка - 91, Ахтырский р-н – 24, Путивльский район – 14, г. Ромны - 101, Роменский район - 53, Кролевецкий р-н - 36, Тростянецкий район - 86, г. Шостка - 92, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 5.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине еще 7 летальных случаев от коронавируса (подробности)
Сегодня 08:57

На Сумщине еще 7 летальных случаев от коронавируса (подробности)

На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 297 человек....

На Сумщине 297 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:37

На Сумщине 297 новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине 7866 новых случаев COVID-19 по состоянию на 23 сентября 2021 года. В частности, заболели 667 детей и 175...

Четвертая волна коронавируса в Украине: ожидания ученых
Вчера 14:23

Четвертая волна коронавируса в Украине: ожидания ученых

Ученые прогнозируют, что на пике четвертой волны в Украине за сутки будут регистрировать по 15-18 тысяч заболевших....

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 207 человек (подробности)
Вчера 09:06

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 207 человек (подробности)

COVID-19 подтвердили у 207 человек (Конотопский р-н - 18, Ахтырский р-н - 16, Роменский р-н - 34, Сумской р-н -...

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)
21.09.2021 08:47

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек....

Новости

На Сумщине еще 7 летальных случаев от коронавируса (подробности)
Сегодня 08:57
В Глухове на переходе сбили 12-летнюю школьницу
Сегодня 15:38
У сумчанина застряла рука в диване: помогли спасатели
Сегодня 15:23
В Сумском апелляционном суде оспаривается арест стадиона «Юбилейный»
Сегодня 15:12
В Сумах будут судить директора стоматполиклиники за взяточничество
Сегодня 15:05
На Сумщине 14 школ перешли на дистанционное обучение
Сегодня 15:00
Пьяный сумчанин ночами разбивал витрины банков и ювелир6ных магазинов
Сегодня 14:25
На выходных в Сумах пройдут сразу четыре чемпионата
Сегодня 13:58
В Сумах прошел Всеукраинский дебатный турнир
Сегодня 13:19
Улучшится ли экономическое положение Украины: мнение сумчан
Сегодня 12:59
В Сумах будут судить мошенника-гастролера
Сегодня 12:18
В Сумах ищут директора городской библиотечной системы
Сегодня 12:15
view counter

Статьи

Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.