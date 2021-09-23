На Сумщине 297 новых случаев заболевания коронавирусом В Украине 7866 новых случаев COVID-19 по состоянию на 23 сентября 2021 года. В частности, заболели 667 детей и 175 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2070 человек; летальных случаев - 123; выздоровели - 2305 человек; осуществлено тестирований за сутки - 84935 (в частности методом ПЦР - 41625, методом ИФА - 9742), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33568.

За все время пандемии в Украине заболело - 2370425 человек; выздоровели - 2237973; летальных исходов - 55 284; проведено ПЦР-тестов - 12593275.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 467 случаев;

- Винницкая область - 179 случаев;

- Волынская область - 238 случаев;

- Днепропетровская область - 456 случаев;

- Донецкая область - 520 случаев;

- Житомирская область - 396 случаев;

- Закарпатская область - 83 случая;

- Запорожская область - 348 случаев;

- Ивано-Франковская область - 252 случая;

- Киевская область - 193 случая;

- Кировоградская область - 46 случаев;

- Луганская область - 333 случая;

- Львовская область - 685 случаев;

- Николаевская область - 175 случаев;

- Одесская область - 407 случаев;

- Полтавская область - 195 случаев;

- Ровенская область - 273 случая;

- Сумская область - 297 случаев;

- Тернопольская область - 221 случай;

- Харьковская область - 839 случаев;

- Херсонская область - 257 случаев;

- Хмельницкая область - 348 случаев;

- Черкасская область - 171 случай;

- Черновицкая область - 302 случая;

- Черниговская область - 185 случаев.