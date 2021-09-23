На Сумщине 297 новых случаев заболевания коронавирусом

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2070 человек; летальных случаев - 123; выздоровели - 2305 человек; осуществлено тестирований за сутки - 84935 (в частности методом ПЦР - 41625, методом ИФА - 9742), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33568.
За все время пандемии в Украине заболело - 2370425 человек; выздоровели - 2237973; летальных исходов - 55 284; проведено ПЦР-тестов - 12593275.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 467 случаев;
- Винницкая область - 179 случаев;
- Волынская область - 238 случаев;
- Днепропетровская область - 456 случаев;
- Донецкая область - 520 случаев;
- Житомирская область - 396 случаев;
- Закарпатская область - 83 случая;
- Запорожская область - 348 случаев;
- Ивано-Франковская область - 252 случая;
- Киевская область - 193 случая;
- Кировоградская область - 46 случаев;
- Луганская область - 333 случая;
- Львовская область - 685 случаев;
- Николаевская область - 175 случаев;
- Одесская область - 407 случаев;
- Полтавская область - 195 случаев;
- Ровенская область - 273 случая;
- Сумская область - 297 случаев;
- Тернопольская область - 221 случай;
- Харьковская область - 839 случаев;
- Херсонская область - 257 случаев;
- Хмельницкая область - 348 случаев;
- Черкасская область - 171 случай;
- Черновицкая область - 302 случая;
- Черниговская область - 185 случаев.
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