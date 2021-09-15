Под Сумами жуткая авария: оба водителя в больнице Спасатели освободили водителей из искорёженных в ДТП авто.

22 сентября в 9:15 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи при ДТП.

По предварительным данным, на автодороге «Сумы-Юнаковка» вблизи с. Стецьковка Сумского района столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ-2107.

На место вызова прибыли отделение 3-й государственной пожарно-спасательной части и группы специальной пожарной техники из областного центра. В помощи нуждались оба водителя, которых спасатели освободили из изувеченных легковушек и на носилках перенесли в «скорые», которые доставили их в больницу.

Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.