Только 10% сумчан стали жить лучше за последний год Только у 10% сумских семей улучшилось экономическое состояние за последний год.

В мае-июне 2021 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Только 1% сумчан ответили на вопрос «Как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение Вашей семьи?» - намного улучшилось, 9% - несколько улучшилось, 39% - осталось на предыдущем уровне, 22% - несколько ухудшилось, 28% - намного ухудшилось, остальные затруднились ответить.

Лучше всего стали жить ужгородцы (2%-14%-42%-30%-12%), лучане (2%-12%-42%-33%-11%) и львовяне (1%-12%-42%-33%-12%). Хуже всего – мариупольцы (1%-6%-36%-26%-30%), кропивничане (2%-6%-33%-37%-22%) и одесситы (1%-7%-37%-27%-28%).

Сумы на 14-м месте.