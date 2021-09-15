Только 9% сумчан считают, что экономическое состояние Украины улучшается

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Меньше 1% сумчан ответили на вопрос «Как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине?» - намного улучшилось, 8% - несколько улучшилось, 18% - осталось на предыдущем уровне, 29% - несколько ухудшилось, 42% - намного ухудшилось, остальные затруднились ответить.

Больше всего верят в улучшение в Николаеве (1%-9%-24%-31%-34%), Тернополе (1%-9%-23%-39%-24%) и Ивано-Франковске (1%-9%-21%-32%-32%). Меньше всего – в Северодонецке (<1%-4%-17%-26%-50%), Мариуполе (1%-5%-15%-28%-47%) и Хмельницком (<1%-6%-20%-35%-31%).

Сумы на 14-м месте.