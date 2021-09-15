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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:03208

Сумщина получила инновационные лекарства прямого действия на коронавирус

На Сумщину доставлены 520 флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 1040 флаконов Этесевимаба (Etesevimab) - лекарственных средств, предназначенных для лечения больных COVID-19.

Механизм их действия заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки. Это делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19, сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.

Также Приказом Минздрава от 20.09.2021 № 1979 обновлен протокол «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым предусмотрена возможность использования лекарственных средств Bamlanivimab и Etesevimab. Теперь врачи, которые оказывают помощь больным COVID-19, будут иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

Справка

Лекарства были доставлены в Украину 4 сентября при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи были согласованы во время визита Президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.

Общество
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