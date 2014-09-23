В Сумах отметили День партизанской славы Украины Возложение цветов к Мемориалу партизанской славы в г. Сумы прошло сегодня, 22 сентября.

- В годы Второй мировой войны Сумщина стала центром народного сопротивления фашистским захватчикам. Как свидетельствуют данные Сумского областного архива, в 11 районах области, особенно в северной ее части, с первых же дней оккупации вспыхнуло пламя партизанской борьбы, - сказал заместитель главы облгосадминистрации Вячеслав Печененко.

Партизанами становились местные жители (партизанские отряды Ковпака и Руднева) и военнослужащие, попавшие в окружение. Одним из первых начал свою боевую деятельность, опираясь на помощь населения, Путивльский партизанский отряд под командованием Сидора Ковпака. Именно ему выпало сыграть ведущую роль в дальнейшем развертывании партизанского движения на Сумщине.

«Мы, потомки патриотов, гордимся тем, что живем на знаменитой земле. Наши земляки и сегодня стоят на страже украинских границ, на защите интересов целостной и неделимой Украины, свободной Сумщины в составе суверенного унитарного государства. Мы продолжаем нашу борьбу за независимость. И в этом году принят Закон Украины о национальном сопротивление, - отметил чиновник. - Убежден, что только единой и слаженной позицией мы сможем обеспечить мир и покой, закрепить статус европейского государства и право свободно выбирать свой путь».

Партизан-разведчик Михаил Подик вспомнил, как в годы юности выполнял боевые задачи по разведке и получил тяжелое ранение.

«Тогда мне сказали в госпитале, что моя жизнь была на волоске. Но медики спасли. И сегодня, спустя более 80 лет, я вспоминаю те дни, потому что не дают их забыть старые раны, которые с годами стали болеть, - говорил он. - Я желаю современным детям жить мирно на своей земле, не знать того, что знали мы, и не терять свои жизни и жизни своих родных в борьбе с врагом».