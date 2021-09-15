Спустя три месяца после аварии с тремя пострадавшими на водителя под кайфом составили протокол (видео)

Тогда 55-летний водитель ВАЗ-21074 перед началом движения не убедился, что это будет безопасно и, как следствие, допустил наезд на людей, которые отдыхали на летней площадке.
Тогда мужчина сдал анализ биосред. Заключение врачей подтвердилj, что на момент ДТП гражданин находился в состоянии наркотического опьянения. 21 сентября патрульные полицейские составили на него админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, сообщает патрульная полиция Сумщины.
20 сентября, около 16.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе....
Утром 20 сентября патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева....
Посреди ночи на улице Герасима Кондратьева водитель автомобиля Honda-CRV, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, допустил...
Авария произошла сегодня, 20 сентября, на ул. Белопольское шоссе....
За выходные (18 - 19 сентября) патрульные проработали более 400 сообщений....