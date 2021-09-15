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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:11264

Спустя три месяца после аварии с тремя пострадавшими на водителя под кайфом составили протокол (видео)

ДТП на улице Набережной реки Стрелки, которое произошло еще 17 июня.

Тогда 55-летний водитель ВАЗ-21074 перед началом движения не убедился, что это будет безопасно и, как следствие, допустил наезд на людей, которые отдыхали на летней площадке.

Тогда мужчина сдал анализ биосред. Заключение врачей подтвердилj, что на момент ДТП гражданин находился в состоянии наркотического опьянения. 21 сентября патрульные полицейские составили на него админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп Под кайфом
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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